Песков ответил, напрягается ли он, когда Путину хаотично задают вопросы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным рассказал о своих ощущениях во время пресс-конференций с участием президента Владимира Путина.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Журналист спросил, напрягается ли пресс-секретарь, когда глава государства начинает отвечать на вопросы от разных людей в зале. «Наоборот, расслабляюсь»,— ответил господин Песков.

Также Павел Зарубин поинтересовался, какие вопросы, заданные президенту, показались пресс-секретарю неудачными. Песков отметил, что не все вопросы были глубокими: «Когда в ходе такого общения получается возможность задать президенту любой вопрос, то, конечно, представляется, что каждый хотел бы спросить что-то действительно глубокое. Как мне показалось, не все это сделали». При этом он добавил, что «было очень много интересных» вопросов.

«Итоги года» с Владимиром Путиным прошли 19 декабря. За 4 часа 28 минут господин Путин ответил на 103 вопроса. Вопросы касались международной и внутренней политики, конфликта с Украиной, повышения НДС и демографической политики.