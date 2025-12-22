Суд Малайзии отказал осужденному экс-премьеру в переводе под домашний арест

Ходатайство о переводе под домашний арест отбывающего срок в тюрьме бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака отклонено в понедельник Верховным судом страны, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наджиб Разак

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters Наджиб Разак

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

В своем ходатайстве господин Разак добивался выполнения королевского указа о помиловании. Указ, по его словам, был издан в прошлом году тогдашним королем, он давал заключенному право отбыть оставшуюся часть срока наказания у себя дома.

Верховный суд Малайзии объявил королевский документ, разрешающий переезд, недействительным, поскольку он был составлен с нарушением процедуры. Судья Элис Лок заявила, что существование этого приказа не оспаривается, но бывшему королю следовало проконсультироваться с советом по помилованию страны, прежде чем издавать приказ о домашнем аресте.

Наджиб Разак возглавлял правительство Малайзии с 2009 по 2018 годы. В 2020 году он был признан Верховным судом страны виновным во взяточничестве в связи с коррупционным скандалом в госфонде 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Его приговорили к 12 годам заключения и штрафу почти в $44 млн. В 2024 году срок сократили до шести лет, а штраф — до четверти от первоначальной суммы.

Reuters уточняет, что вскоре осужденному предстоит самый крупный судебный процесс в рамках скандала с 1MDB. Наджиб Разак вину не признает.

Эрнест Филипповский