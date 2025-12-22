Дело о контрабанде древесины на 185 млн рублей возбудили в Хакасии

В Хакасии возбуждено уголовное дело о контрабанде 25 тыс. кубометров пиломатериалов в одну из азиатских стран. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

По информации ведомства, канал контрабанды организовала директор ООО, зарегистрированного в Хакасии. При декларировании пиломатериалов предпринимательница вместе с сообщниками указывала в документации недостоверные сведения, скрывая незаконное происхождение экспортируемой продукции. Таможенники подсчитали, что фирма нелегально отправила за рубеж пиломатериалы лиственных и хвойных пород (береза, осина, сосна, пихта, ель, лиственница) общей стоимостью 185 млн руб.

По первому звонку следователя подозреваемая должна явиться на допрос. По ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов) ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Оперативные мероприятия проводились таможней во взаимодействии с УФСБ по Республике Хакасия и ГУ МВД по Красноярскому краю.

Илья Николаев