Суд оформил привод экс-сотрудника ФСБ Фролова на процесс о взятках

Московский гарнизонный военный суд принял решение о принудительном приводе бывшего сотрудника управления «К» ФСБ, полковника Дмитрия Фролова, рассказал его адвокат Андрей Андрусенко «Ведомостям».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Дмитрий Фролов (июнь 2024 года)

В отношении Дмитрия Фролова повторно рассматривается уголовное дело о получении взяток от руководства банка «Кредитимпэкс» на сумму 87 млн руб. По словам адвоката, суд принял решение о принудительном приводе из-за того, что Фролов не явился на одно из заседаний.

Андрей Андрусенко сказал, что его подзащитный надлежащим образом не был извещен о дате и месте слушания. Он также указал, что с зимы 2024 года Дмитрий Фролов находится на лечении в Дубае. Информация о местонахождении экс-сотрудника ФСБ и его адресе проживания за рубежом была доведена до суда.

Первое рассмотрение дела о взятке началось в 2021 году. Во время процесса суд переквалифицировал действия Дмитрия Фролова со статьи «получение взяток» на «мошенничество в особо крупном размере». Экс-сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии, но от отбывания наказания освободили по сроку давности.

