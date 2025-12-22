Умеров и Уиткофф после переговоров в Майами опубликовали идентичные заявления

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стив Уиткофф опубликовали в социальной сети X идентичные сообщения с итогами американо-украинских переговоров в Майами.

Фото: Пресс-служба президента РФ

В публикациях указано, что стороны в ходе встреч 19–20 декабря рассмотрели четыре ключевых документа, включая дальнейшую проработку мирного плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним гарантиям безопасности, по двусторонним гарантиям безопасности США для Украины, а также план «экономики и процветания». Особое внимание было уделено срокам и последовательности будущих шагов.

20 декабря в Майами прибыл глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В тот же день завершились двухдневные переговоры США и Украины. Первый раунд переговоров с американской стороной Кирилл Дмитриев назвал конструктивным. Об итогах встречи господин Дмитриев доложит президенту России Владимиру Путину 22 декабря.

