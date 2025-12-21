Из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае поврежден трубопровод

В результате падения обломков БПЛА поврежден трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Краснодарского края. Начался пожар.

Как уточнил оперштаб региона в Telegram-канале, пострадавших нет. Огонь распространился на площади 100 кв. м. На месте работают оперативные и специальные службы.

Минобороны заявляло, что с 20:00 до 23:30 мск над территорией России сбито 35 беспилотников. Над Краснодарским краем, по данным ведомства, силы ПВО в это время БПЛА не уничтожали. Сообщение оперштаба опубликовано в 23:23 мск.