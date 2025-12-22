Рютте: нарушение мира станет поводом для отправки войск ЕС на Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Европы готовы направить воинский контингент на территорию Украины в случае нарушения Россией возможного будущего мирного соглашения.

«Несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется»,— сказал господин Рютте (цитата по Bild). По его словам, сейчас формируется точная структура развертывания «коалиции желающих».

Марк Рютте также ответил на вопрос о возможном выводе американских войск из Европы. По его словам, европейские союзники продемонстрировали Вашингтону свою решимость «действовать», а США подтвердили приверженность обязательствам перед ЕС, включая ядерные гарантии. «Вывод войск из Европы не обсуждается»,— добавил он.