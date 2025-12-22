ВВС США перехватили самолет вблизи резиденции Трампа во Флориде

Военно-воздушные силы США подняли в небо истребитель F-16 для перехвата гражданского самолета, который нарушил временно ограниченное для полетов воздушное пространство над городом Палм-Бич во Флориде. Там находится резиденция президента США Дональда Трампа.

Об инциденте сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в соцсети X. Там уточнили, что опасности для людей на земле нет.

30 ноября NORAD сообщало об аналогичном случае. Тогда ВВС США вывели воздушное судно из ограниченной для полетов зоны над Палм-Бич.