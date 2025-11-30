США подняли истребитель из-за приближения самолета к резиденции Трампа

ВВС США подняли в небо истребитель F-16 для перехвата гражданского самолета. Он нарушил временно ограниченное для полетов воздушное пространство над резиденцией Дональда Трампа во Флориде.

О нарушении временно ограниченной для полетов зоны сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в соцсети X. «Воздушное судно было безопасно выведено из этой зоны»,— указано в заявлении. Инцидент произошел примерно в 16:20 по местному времени (00:20 мск 30 ноября).

Резиденция Дональда Трампа находится в городе Палм-Бич. Он прибыл туда 25 ноября. В Вашингтон господин Трамп должен вернуться 30 ноября.