Суд в Волгограде обязал мусорного оператора заплатить 5 млн за вред экологии

Арбитражный суд Волгоградской области 17 декабря взыскал с камышинского мусорного оператора «Спецавтотранс» более 5,1 млн руб. в пользу Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора. В сумму входят плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2024 год и начисленные пени.

ООО (ранее МУП) «Спецавтотранс» работает в Камышине Волгоградской области с 2004 года, смена статуса произошла в 2011 году. Компания занимается вывозом мусора и размещает его на полигоне. Предприятие обслуживает 100% городского населения. С ноября 2014 года директором числится Элла Кузьмина. Принадлежит «Спецавтотранс» Людмиле Петросовой. Она также учреждает московское ООО «Волга-Бизнес» — компания проводила рекультивацию крупной свалки в Ахтубинске Астраханской области. Ранее,с 2015-го по 2019 год, госпожа Петросова также была владелицей мусорного оператора «ЭкоЦентр», в тот же период ей принадлежало ныне ликвидированное ООО «ГК „Чистый Город“», тоже зарегистрированное в Москве и занимающиеся сбором отходов. В период 2015–2017 годов Людмила Петросова учреждала компанию, занимающуюся производством напитков, — ООО «Ключ Здоровья-Волгоград». В 2024 году выручка «Спецавтотранса» выросла на 108% до 76 млн руб., при этом прибыль снизилась на 83%, достигнув 243 тыс. руб. Стоимость активов по сравнению с 2023 годом не изменилась — 60 млн руб. В Волгоградской области компания занимает четвертое место в своей отрасли.

Конфликт между компанией и Росприроднадзором начался 2 марта 2025 года. «Спецавтотранс» должен был представить декларацию о плате за НВОС до 1 марта и перечислить 4,2 млн руб. Однако платеж Росприроднадзору не поступил и ведомство в июле направило претензию с требованием погасить задолженность.

К октябрю ситуация не изменилась, и Росприроднадзор стал взыскивать долг, в том числе пени 641 тыс. руб., через суд. Во время разбирательства ведомство также потребовало штрафовать компанию за каждый будущий день просрочки. Сам «Спецавтотранс» наличие задолженности не отрицал, но пытался оспорить размер неустойки, посчитав ее несоразмерной.

Суд не стал уменьшать сумму по ходатайству предприятия. Требования Росприроднадзора были удовлетворены полностью. Помимо основного долга в 4,85 млн руб., со «Спецавтотранса» взыскали 170,5 тыс. руб. госпошлины.

Нина Шевченко