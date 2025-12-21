Чемпионат России в Санкт-Петербурге
Мужчины. 1. Петр Гуменник — 304,95 балла (103,77 за короткую программу + 201,18 за произвольную). 2. Евгений Семененко —296,80 (100,99 + 195,81). 3. Марк Кондратюк — 281,08 (86,06 + 195,02).
Женщины. 1. Аделия Петросян — 235,95 балла (86,52 + 149,43). 2. Алиса Двоеглазова — 227,40; 74,59 + 152,81). 3. Мария Захарова — 217,73 (71,37 + 146,36).
Пары. 1. Александра Бойкова—Дмитрий Козловский — 224,29 балла (77,42 + 146,87). 2. Анастасия Мишина—Александр Галлямов — 223,63 (79,03 + 144,60). 3. Екатерина Чикмарева—Матвей Янченков — 215,95 (70,02 + 145,93).
Танцы. 1. Александра Степанова—Иван Букин 216,94 балла (87,45 за ритм-танец + 129,49 за произвольный танец). 2. Василиса Кагановская—Максим Некрасов — 211,44(84,82 + 126,62). 3. Елизавета Пасечник—Дарио Чиризано — 200,63 (79,37 + 121,26).