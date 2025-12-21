МИД России отрицает контакты с Южной Кореей по ядерной программе КНДР

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вбросом сообщение «Рёнхап» о том, что Россия и Южная Корея провели в Москве закрытые переговоры по ядерной программе КНДР. По словам госпожи Захаровой, делегация южнокорейского МИД приехала в Москву по приглашению российских научных кругов, в частности Центра энергетики и безопасности.

«Российская сторона не проводит каких-либо консультаций с южнокорейской стороной, не обсуждает с ней ни темы, затрагивающие двусторонние отношения Пхеньяна и Сеула, ни тем более “ядерную проблему КНДР” по причине того, что никакой “ядерной проблемы КНДР” для России не существует»,— следует из заявления госпожи Захаровой.

Россия исключает любое посредничество в отношениях между Пхеньяном и Сеулом, подчеркнула Мария Захарова. «Так называемая “денуклеаризация” потеряла всякий смысл в новых геополитических условиях»,— добавила она.

«Рёнхап» со ссылкой на дипломатические источники утверждало, что представитель Южной Кореи во время визита в Москву призвал Россию содействовать обеспечению мира на Корейском полуострове.