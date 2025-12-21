«Рёнхап»: Россия и Южная Корея провели переговоры по ядерной программе КНДР

Представители России и Южной Кореи провели в Москве закрытые переговоры по ядерной программе КНДР и другим вопросам региональной безопасности. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на дипломатические источники. По их информации, представитель Южной Кореи призвал Россию содействовать обеспечению мира на Корейском полуострове.

Когда состоялись консультации, не уточняется. Со стороны Южной Кореи в переговорах участвовал представитель МИД, занимающийся северокорейской ядерной проблемой. С российской стороны — посол по особым поручениям Олег Бурмистров и другие официальные лица.

Южная Корея планирует возобновить диалог с КНДР по ядерным вопросам в следующем году, пишет «Рёнхап». Сеул считает, что Москва может в этом помочь. За исключением встречи глав МИД России и Южной Кореи в сентябре, эти переговоры стали первыми контактами двух стран по ядерным вопросам с октября 2024 года, отмечает агентство.

В начале декабря президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предложил восстановить каналы прямой связи с КНДР, чтобы возобновить диалог. Он пообещал добиться достижения безъядерного статуса Корейского полуострова и установления прочного мира.