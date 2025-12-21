Квадистский Петербург

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. Последний комплект медалей разыграли одиночники. Долгожданное золото завоевал Петр Гуменник. По сумме двух программ участник грядущих Олимпийских игр набрал 304,95 балла. Серебряным призером турнира стал Евгений Семененко (296,80). Третье место занял Марк Кондратюк (281,08). Впервые с 2022 года фигурист выиграл медаль национального первенства.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Форма, в которой Петр Гуменник подходит к Олимпийским играм, вызывает оптимизм

Петр Гуменник уверенно выиграл короткую программу, в которой он предстает в образе Жан-Батиста Гренуя из «Парфюмера». Три года назад на первенстве страны фигурист уже лидировал после первого соревновательного дня, однако по итогам драматичной развязки золотая медаль досталась Евгению Семененко. Сейчас же спортсмен не захотел упускать возможность впервые стать чемпионом России, а потому сохранил свои чары и на произвольную программу, где он выступает в образе Евгения Онегина.

И если пушкинский герой не мог отличить ямба от хорея, то гуменниковский без проблем отличил лутц от флипа.

В начале программы он выдал два зубодробительных старших квада, а затем впечатал и четверной риттбергер. Один из шести запланированных элементов ультра-си фигурист все же сорвал: вместо четверного сальхова вышел лишь двойной. Однако этот недочет не помешал ему собраться и чисто исполнить секвенцию из четырехоборотного сальхова и двух двойных акселей, которая была оценена на 20,42 балла.

В конце программы спортсмен немного расклеился и завершил прокат с помарками — недокрутил триксель и сдвоил лутц в каскаде с тройным риттбергером.

Отрыв по баллам после короткой программы и впечатляющая оценка за компоненты позволили Петру Гуменнику впервые завоевать золотую медаль чемпионата России.

Несмотря на допущенные ошибки, форма Гуменника, в которой он подходит к Олимпийским играм, скорее вызывает оптимизм. При удачном раскладе он вполне сможет навязать конкуренцию когорте элитных мировых фигуристов в борьбе за второе или третье место. А золотая медаль, скорее всего, никуда не уйдет от американского сверхталанта Ильи Малинина, которому недавно покорились семь четверных прыжков в одной программе.

В четвертый раз подряд медаль с национального первенства увез Евгений Семененко. На этот раз фигурист стал серебряным призером, награды такого достоинства в его послужном списке еще не было. На завершившемся чемпионате России он выдал, возможно, лучшие прокаты в карьере. Текущий сезон фигурист начал чуть позже из-за травмы колена. На этапах Гран-при в Москве и Омске он стал вторым, но его прокаты тем не менее оставили неоднозначные впечатления. А вот в родном Петербурге ему наконец-то удалось представить обе программы во всей красе. В короткой он зажег под хиты Nirvana, а в произвольной выступил в образе гладиатора, приземлив четыре квада и два тройных акселя, на одном из которых судьи отметили небольшой недокрут. При почти идеальном исполнении программы она смотрелась совсем по-другому — ярко, уверенно, воинственно. Вместе с преторианцами были повержены и зрители, и судьи, поставившие за технику более 100 баллов.

Спустя четыре года на пьедестал чемпионата России вернулся Марк Кондратюк. После энергичной и темпераментной короткой программы, поставленной под «Хава нагила», он шел лишь десятым.

Спортсмена подвел его любимый прыжок — четверной сальхов. После не самого удачного проката в зоне Kiss&Cry он под прицелом телекамер заявил, что будет усердно тренировать этот элемент. Свое обещание чемпион Европы 2022 года выполнил. В произвольной программе, которую этот артистичный фигурист катает под проникновенную музыку из «Списка Шиндлера», у него получились четыре квада: лутц, тулуп (с недокрутом в четверть) и два сальхова — сольный и в связке с тройным тулупом.

Чемпионские полномочия сложил с себя Владислав Дикиджи. В короткой программе у него не получился четверной флип. Досадное падение отбросило спортсмена аж на девятое место.

В прошлом году ему тоже пришлось «отыгрываться», тогда после первого соревновательного дня он шел шестым. Сегодня же героического проката не вышло. В родном городе у этого талантливого фигуриста, славящегося своими техничными и красивыми прыжками, не получилось ничего. Лутц и флип Дикиджи приземлил в степ-аут, еще один прыжок получился двойным, а на квад-сальхове бригада арбитров обнаружила недокрут. В итоге спортсмен, который год назад считался главным претендентом на получение олимпийской квоты, стал на чемпионате России лишь седьмым.

Таисия Орлова