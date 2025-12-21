В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек

Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем на автодороге Ижевск — Ува возле деревни Точкогурт в Удмуртии. В результате пострадали 14 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

ДТП произошло около 18:00 (17:00 мск). В Минздраве Удмуртии сообщили ТАСС, что госпитализированы семь человек. Один ребенок в тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы средней степени тяжести. Двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным Госавтоинспекции Удмуртии, 69-летний водитель школьного микроавтобуса «Газ» выехал на встречную полосу в запрещенном месте. После этого произошло столкновение с автомобилем Changan, за рулем которого сидел 37-летний мужчина.

СКР по республике возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Следователи выехали на место аварии.