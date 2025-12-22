«Росатом» может создать собственное производство турбин для АЭС с китайским партнером

Госкорпорация «Росатом» прорабатывает возможность запуска собственного производства тихоходных турбоагрегатов для мощных атомных энергоблоков. Технологическим партнером может выступить китайская компания Dongfang, сообщают источники «Ъ».

Это решение направлено на обеспечение планов по строительству новых АЭС в России и станет подстраховкой для экспортных проектов, считают собеседники «Ъ». Ранее Dongfang уже была выбрана поставщиком турбогенераторов для строящихся блоков Ленинградской АЭС-2 (8272186).

Инициатива создаст прямую конкуренцию «Силовым машинам» подконтрольным Алексею Мордашову — единственному в России производителю подобного оборудования. В «Силовых машинах» «Ъ» сообщили, что в создание отечественного производства тихоходных паровых турбин для атомных энергоблоков вложены многомиллиардные инвестиции. "Мы считаем, что обеспечение технологического суверенитета возможно лишь при последовательной политике, направленной на приоритетную поддержку отечественных технологий и производителей",— заявили в компании господина Мордашова.

По оценке Сергея Черепова из «Рексофта», создание с нуля или глубокая модернизация существующих мощностей для производства тихоходных паровых турбин и сопутствующих генераторов большой мощности потребует десятков миллиардов рублей.

В «Росатоме» заявили «Ъ», что не комментируют слухи, отметив, что машиностроительный дивизион компании в июне подписал соглашения об изучении возможности создания производственных площадок по созданию турбогенераторных установок в Санкт-Петербурге и Волгодонске, проекты находятся на начальной стадии реализации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Китайцы выпустят пар».