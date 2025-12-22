Китайцы выпустят пар

По данным “Ъ”, «Росатом» рассматривает создание собственного производства тихоходных турбоагрегатов для сверхмощных реакторов АЭС. Технологическим партнером может стать китайская Dongfang, с которой «Росатом» договорился о поставке турбины и генератора для строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС-2. Собственное производство нужно «Росатому» в том числе для подстраховки экспортных проектов. Такое решение обойдется госкорпорации в несколько десятков миллиардов рублей и станет серьезным вызовом для «Силовых машин» Алексея Мордашова, производящих схожие турбины, говорят эксперты.

«Росатом» прорабатывает возможность создания в контуре госкорпорации производства тихоходных паровых турбин и генераторов для АЭС большой мощности с реакторами типа ВВЭР (1,2–1,3 ГВт), говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Производство, по их словам, может быть создано при технологической поддержке китайской Dongfang Turbine Сo., Ltd, которая изготавливает паровые турбины для АЭС по лицензии французской Arabelle.

Как писал “Ъ” 11 декабря, Dongfang поставит турбогенераторную установку (тихоходная паровая турбина и генератор) для строящихся третьего и четвертого энергоблоков Ленинградской АЭС-2 (2,3 ГВт). Собеседники “Ъ” среди машиностроителей называли поставку прецедентной, потому что до сих пор такое критическое оборудование не закупалось у иностранных производителей. Причиной закупки у Dongfang источники “Ъ” считают своевременность выполнения работ: поставка должна быть выполнена до конца 2030 года.

Собственное производство тихоходных установок позволит в полной мере выполнить планы по сооружению новых АЭС в РФ, а также станет подстраховкой при строительстве зарубежных проектов АЭС российского дизайна, считают собеседники “Ъ”.

В «Росатоме» заявили “Ъ”, что не комментируют слухи, отметив, что машиностроительный дивизион компании в июне подписал соглашения об изучении возможности создания производственных площадок по созданию турбогенераторных установок в Санкт-Петербурге и Волгодонске, проекты находятся на начальной стадии реализации.

Зайти на российский рынок китайская Dongfang могла в 2023 году, когда «Фортум» вел с технологическим партнером переговоры о локализации в РФ компонентов для ветроустановок. Оборудование для АЭС Dongfang в основном производит для проектов в КНР. Компания также сотрудничала с французской Alstom в ходе поставок генераторов и тихоходных турбин Arabelle для станций «Тайшань-2», «Ниндэ», «Фуцин», «Фанцзяшань». С «Росатомом» компания, вероятно, могла взаимодействовать в рамках строительства третьего и четвертого блоков для АЭС «Тяньвань».

Единственный производитель турбин по тихоходной технологии мощностью 1,2 ГВт в РФ — подконтрольный «Силовым машинам» Алексея Мордашова Ленинградский Металлический завод, а на заводе «Электросила» производят генераторы. Оборудование разрабатывалось в соответствии с техническим заданием ВВЭР-ТОИ — проекта АЭС с реактором ВВЭР, который реализуется на Ленинградской и Нововоронежской АЭС-2, а также на Курской АЭС-2 и Смоленской АЭС. В целом реакторы типа ВВЭР-1200 — один из основных экспортных продуктов госкорпорации, в том числе для турецкой АЭС «Аккую» и венгерской «Пакш-2». Для будущей АЭС в Казахстане «Росатом» также предлагает технологию ВВЭР-1200.

По словам двух источников “Ъ”, «Росатом» ранее пытался инициировать переговоры о приобретении «Электросилы».

В «Росатоме» это не прокомментировали. В «Силовых машинах» заявили, что переговоры не ведутся. Госкорпорация при этом пока не отказывается от планов заказать у «Силовых машин» оборудование для первого и второго энергоблоков Смоленской АЭС-2, говорят источники “Ъ”, срок поставки — конец 2033 года. Поставка российского оборудования в среднем выйдет на 30% дороже китайского, добавили собеседники “Ъ”.

В «Силовых машинах» “Ъ” сообщили, что в создание отечественного производства тихоходных паровых турбин для атомных энергоблоков вложены многомиллиардные инвестиции. Для этого разработана российская конструкция турбины, построен производственный комплекс с оборудованием. Головной образец первой тихоходной турбины производства «Силовых машин» готовится к пуску на Курской АЭС-2. В компании отметили, что для освоения китайской технологии этот путь придется пройти повторно, создав зависимость от иностранной технологии, так как конструкция машины будет лицензионной. «Мы считаем, что обеспечение технологического суверенитета возможно лишь при последовательной политике, направленной на приоритетную поддержку отечественных технологий и производителей»,— говорят в «Силовых машинах».

Сергей Черепов из «Рексофта» указывает, что создание с нуля или глубокая модернизация существующих мощностей для производства тихоходных паровых турбин и сопутствующих генераторов большой мощности — проект национального масштаба, который может потребовать десятки миллиардов рублей. Российские энергомашиностроители, по его мнению, могли бы участвовать в кооперации с «Росэнергоатомом» по производству тихоходных паровых турбин и генераторов, особенно в сфере механической обработки, сборки и контроля качества. Решение «Росатома» для «Силовых машин» серьезный вызов, требующий пересмотра рыночной стратегии и поиска новой ниши в изменившейся промышленной экосистеме, считает господин Черепов. Госкорпорации же локализация производства позволяет контролировать сроки и стоимость проектов, а также предлагать на экспорт продукт без оглядки на сторонних поставщиков, добавляет аналитик.

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь