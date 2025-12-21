Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри ЕАЭС

Между странами Евразийского экономического союза устранены многие торговые барьеры, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, доля расчетов в национальных валютах между участниками объединения достигла 93%. В ЕАЭС налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура, добавил российский президент.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все больше стран и многосторонних структур выражают готовность выстраивать взаимоотношения с нашим объединением. Продолжает расширяться круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС»,— сказал господин Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе (цитата по сайту Кремля).

Российский президент добавил, что планируется подписание торгового соглашения ЕАЭС с Индонезией. Это установит режим свободной торговли в отношении 95% взаимного товарооборота страны с объединением. «Тем самым откроются хорошие перспективы для углубления многопланового взаимодействия стран "пятерки" с одной из крупнейших и динамично развивающихся экономик Азии, да и всего мира»,— отметил Владимир Путин.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в Санкт-Петербурге. В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. В 2026 году председательство в объединении перейдет от Белоруссии к Казахстану.

Новости компаний Все