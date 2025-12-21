Путин заявил об устранении многих торговых барьеров внутри ЕАЭС

Между странами Евразийского экономического союза устранены многие торговые барьеры, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, доля расчетов в национальных валютах между участниками объединения достигла 93%. В ЕАЭС налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура, добавил российский президент.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все больше стран и многосторонних структур выражают готовность выстраивать взаимоотношения с нашим объединением. Продолжает расширяться круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС»,— сказал господин Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе (цитата по сайту Кремля).

Российский президент добавил, что планируется подписание торгового соглашения ЕАЭС с Индонезией. Это установит режим свободной торговли в отношении 95% взаимного товарооборота страны с объединением. «Тем самым откроются хорошие перспективы для углубления многопланового взаимодействия стран "пятерки" с одной из крупнейших и динамично развивающихся экономик Азии, да и всего мира»,— отметил Владимир Путин.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в Санкт-Петербурге. В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. В 2026 году председательство в объединении перейдет от Белоруссии к Казахстану.