Казахстан станет председателем ЕАЭС в 2026 году

Председательство в ЕАЭС перейдет в 2026 году от Белоруссии к Казахстану. Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Астане 28–29 мая, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Я уверен, что председательство Астаны привнесет новый мощный импульс в развитие евразийской экономической интеграции»,— сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания (цитата по сайту администрации белорусского президента).

21 декабря в Санкт-Петербурге проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. 22 декабря состоится неформальная встреча лидеров СНГ.