Ханукальное светопредставление

В этом году впервые за всю новейшую историю России в центре Москвы не был зажжен восьмисвечник по случаю иудейского праздника Ханука: церемонию не согласовали по соображениям безопасности. Но 21 декабря Российский еврейский конгресс (РЕК) отметил Хануку фестивалем «Рекорд света». Мероприятие прошло в Мемориальной синагоге на Поклонной горе, где были зажжены более 2,7 тыс. свечей. «Название фестиваля — не фигура речи, а вполне конкретная задача: установить новый рекорд по количеству одновременно зажженных ханукальных свечей»,— рассказал “Ъ” официальный представитель РЕК Михаил Савин. Задача была выполнена: достижение официально зафиксировали в Книге рекордов России. По словам господина Савина, фестиваль приобрел особый смысл на фоне антисемитского теракта в Сиднее, который произошел 14 декабря: «В эти дни для нас особенно важно, чтобы свет Хануки оставался заметным для всех — как знак нашей солидарности и поддержки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мероприятие посетили президент Российского еврейского конгресса Александр Генцис, президент АО «Медицина» академик Григорий Ройтберг, акционер «Альфа-групп» Герман Хан, президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев, раввин синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган, раввин Московской хоральной синагоги Нахум Зихерман, раввин горской еврейской общины Элазар Нисимов и раввин Московского центра прогрессивного иудаизма Леонид Бимбат. Кульминацией праздника стало зажжение большой ледяной ханукии (на фото). Огонь символизировал торжество света над тьмой, а лед — хрупкость окружающего мира. «В этом году Ханука проходит в сложное время,— сказал “Ъ” господин Генцис.— Мы видим, с одной стороны, как во всем мире усилились антисемитские настроения, а с другой — насколько важно сохранить безопасность и уважительное отношение между народами, которое сложилось в России. Мы решили провести этот фестиваль для того, чтобы показать жителям нашей страны, что свет сильнее тьмы и что люди могут жить вместе в дружбе, в сотрудничестве, во взаимной поддержке и безопасности». Все собранные средства будут направлены на образовательные программы для детей, сообщила “Ъ” исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая.

Павел Коробов