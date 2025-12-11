Китайский связной

Заказ на турбоустановки для строящихся энергоблоков Ленинградской АЭС-2 может выполнить китайская DongFang Electric Corporation, узнал “Ъ”. Ранее оборудование такого типа поставляли «Силовые машины». Аналитики указывают, что у российского производителя цена установки могла составить до 9 млрд руб., а проект из Китая, по их оценкам, вероятно, обойдется дешевле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Заказ на поставку турбогенераторных установок, состоящих из тихоходной паровой турбины и генератора, для строящихся третьего и четвертого энергоблоков Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2, мощность 2,3 ГВт) выполнит китайская DongFang Electric Corporation — один из трех крупнейших китайских производителей энергетического оборудования, сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Это же подтверждает тендерная документация. Сделка станет прецедентом, поскольку до сих пор такое основное оборудование не закупалось у иностранных поставщиков, говорит источник “Ъ” среди машиностроителей.

Строительство третьего и четвертого энергоблоков Ленинградской АЭС-2 на базе реакторов ВВЭР-1200 началось в 2022 году, они придут на замену реакторам типа РБМК-1000. В России турбины и генераторы мощностью до 1255 МВт для АЭС производят на заводе «Электросила», который входит в «Силовые машины» Алексея Мордашова. Стоимость российского генератора оценивается примерно в 1,5 млрд руб., турбины — в 3 млрд руб., говорит источник “Ъ”. Таким образом, общая стоимость проекта для двух энергоблоков Ленинградской АЭС-2 могла составить 9 млрд руб.

Подобное оборудование уже было установлено, например, на Нововоронежской АЭС-2. Однако тогда первый энергоблок станции начал работу с опозданием из-за аварии, связанной с коротким замыканием на генераторе, после чего энергомашиностроительная компания модернизировала его. Сейчас же «Силовые машины» столкнулись с массовыми задержками поставок оборудования для проектов модернизации ТЭС. Источники “Ъ” предполагают, что выбор китайского поставщика связан со сроками поставки оборудования. В «Силовых машинах» комментарий не дали, Минпромторг перенаправил запрос в «Росатом».

В «Росатоме» заявили “Ъ”, что номенклатура оборудования и коммерческие характеристики — коммерческая тайна и более 90% основного оборудования и критической инфраструктуры — отечественного производства. Сроки реализации проекта, как и сдача в эксплуатацию третьего и четвертого энергоблоков, в 2030–2032 годах не менялись, сейчас все операции выполняются в срок или с опережением, добавляют в компании.

Директор департамента энергетики компании «Рексофт» Сергей Черепов указывает, что все электростанции, включая атомные, относятся к объектам критической информационной инфраструктуры, поэтому использование оборудования отечественного производства — фундаментальное требование для обеспечения надежности и безопасности. Но масштаб производства энергетического оборудования в Китае, по его словам, существенно выше, чем в России, следовательно, и турбина, и генератор, произведенные там, скорее всего, будут существенно дешевле по сравнению с аналогичным отечественным оборудованием.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел