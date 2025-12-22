Закупились за компанию

Уходящий год стал лучшим с послековидного 2021 года с точки зрения инвестиций в фонды акций. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за неполные 12 месяцев такие фонды привлекли от клиентов $793 млрд. В условиях переоцененности американского рынка акций мировые инвесторы активно увеличивают вложения в фонды ЕС и интернациональные.

2025 год оказался успешным для мировых фондов акций. По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (BofA, учитывает сведения EPFR), чистые привлечения клиентских средств всеми подобными фондами за неполные 12 месяцев, закончившиеся 17 декабря, превысили $793 млрд. Это более чем на $54 млрд больше, чем годом ранее, и лучший результат с 2021 года. Четыре года назад на фоне масштабных мер поддержки экономик, пострадавших от пандемии коронавируса, фонды акций привлекли около $950 млрд.

Повышение спроса на рисковые активы связано с неоправдавшимися опасениями относительно влияния внешней политики Дональда Трампа на мировую экономику (см. “Ъ” от 17 декабря), а также активными шагами центральных банков по снижению ставок. По данным BofA, с начала года все мировые центробанки провели 157 понижений ставок, что лишь на 7 уступает показателю 2024 года. Всего за два года ставки были снижены 321 раз, это самый продолжительный период понижения как минимум за последние 25 лет. «В таких условиях капитал предпочитает оставаться в акциях, особенно там, где сохраняется рост прибыли и понятна экономика бизнеса»,— отмечает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев.

При этом инвесторы отходят от зависимости портфелей от одного макросценария, одной валюты и узкого источника роста прибыли в пользу более широкой диверсификации, отмечает глава инвестиционного департамента Astero Falcon Елена Нефедова. Одним из наиболее пострадавших от разбалансировки портфелей оказался американский рынок акций. По данным EPFR, чистые привлечения во все фонды таких акций сократились год к году с $544,2 млрд до $398,5 млрд. Резко упал спрос и на фонды Китая — с $134,4 млрд до $44,4 млрд, при этом фонды Индии столкнулись с первым с 2022 года оттоком в размере $4,4 млрд. Ведущие американские индексы выросли с начала года лишь на 12–15%, китайский SSE Composite поднялся на 16%, индийский SenSex — лишь на 8,8%.

Одними из бенефициаров смены инвестиционных предпочтений стали европейские и интернациональные фонды, чистые привлечения в которые с начала года составили соответственно $53 млрд и $210,4 млрд. В 2024 году фонды ЕС потеряли в виде оттоков $66,4 млрд, интернациональные привлекли лишь $111 млрд. В итоге с начала года ведущие европейские индексы выросли на 12–50%. «Европа торгуется с дисконтом более 20% к рынку США, однако больше не воспринимается инвесторами как классическая "ловушка стоимости": в ряде циклических секторов, таких как финансовый, рынок видит редкую комбинацию недорогих оценок, высокого потенциала роста прибыли и привлекательной дивидендной доходности»,— отмечает Елена Нефедова.

В 2026 году предпочтения мировых инвесторов будут зависеть от темпов снижения ставок центральными банками и геополитической обстановки в мире. При этом наиболее предпочтительными, как считает госпожа Нефедова, выглядят регионы и стратегии, сочетающие разумные оценки и подтвержденный рост прибыли. К таковым она относит рынки не только Европы и Японии, но и развивающихся стран с высоким экономическим ростом и дисконтом в оценках. «США хотя и сохранят значимую долю в глобальных портфелях за счет размера рынка, но акцент будет смещаться с компаний "великолепной семерки" к более широкому набору секторов и компаний»,— отмечает эксперт.

Для российского рынка акций ключевую роль в 2026 году будет играть прогресс в переговорах об Украине. По мнению директора департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслана Клышко, даже частичное снижение геополитической напряженности способно резко улучшить риск-аппетит и привести к опережающему росту акций.

Виталий Гайдаев