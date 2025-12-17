Инвесторы набычились

Управляющие крупнейшими фондами с оптимизмом оценивают перспективы мировой экономики в следующем году. «Бычьим» настроениям способствуют ее устойчивый рост на фоне решений мировых регуляторов по снижению ставок. Как итог управляющие резко сократили долю наличности в портфелях, доведя ее до исторического минимума. Одновременно они увеличивают вложения в акции, прежде всего компаний развивающихся стран и Евросоюза, которые выглядят недооцененными на фоне американского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Портфельные управляющие все больше верят в будущее ускорение темпов роста мировой экономики. Об этом свидетельствует последний в 2025 году опрос, проведенный аналитиками Bank of America (BofA) среди 203 управляющих, распоряжающихся активами на $569 млрд. Число респондентов, убежденных в том, что в 2026 году темпы роста мировой экономики вырастут, на 18% превысило количество тех, кто по-прежнему ждет замедления темпов роста. Столь оптимистичными управляющие фондами не были с августа 2021 года.

Участники рынка фактически пересмотрели базовые ожидания на новый год. Опасения, что торговые войны приведут к замедлению американской и мировой экономик, не оправдались, и последние данные свидетельствуют о продолжении роста. По данным ОЭСР, рост экономики G20 (без учета США) в третьем квартале 2025 года ускорился до 0,8% в поквартальном выражении с 0,7% в апреле—июне. По оценке Минфина США, в третьем квартале ВВП страны вырос на 2,7% против 3,8% по итогам второго квартала, но снижение связано в значительной степени с шатдауном. «В Европе поддержку экономике оказывает фискальный стимул за счет роста инфраструктурных и оборонных расходов, а в США важным фактором является рост инвестиций в дата-центры»,— отмечает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов.

Добавляют оптимизма инвесторам продолжающиеся шаги мировых регуляторов по снижению ставок. По данным BofA, за последние два года центробанки провели почти 320 понижений ставок, что стало самым продолжительным периодом за последние 25 лет. Причем текущий период снижения ставок происходит в отсутствие признаков рецессии и в условиях контролируемой инфляции. Поэтому, как отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, управляющие начинают закладывать более сбалансированный рост на 2026 год, а не ставят в очередной раз на кризис, который все никак не наступит. «Такой макрорежим выглядит максимально комфортным: снижается стоимость капитала, улучшаются условия рефинансирования, прибыль компаний не разрушается, оценки активов остаются относительно стабильными, а системные риски в целом уменьшаются»,— поясняет госпожа Николаева.

В таких условиях доля кэша в портфелях снизилась с 3,7% (в ноябре) до 3,3%, минимума за все время наблюдений. При этом число управляющих, у которых вложения в акции были выше индикативного уровня, на 42% превысило число тех, у которых показатель был ниже. За месяц показатель вырос на 8 п. п. и достиг максимального значения с декабря 2024 года. «Альтернативная стоимость риска падает, и держать большую кэш-позицию становится просто невыгодно»,— отмечает Алена Николаева. Интерес к акциям, как считает портфельный управляющий по глобальным рынкам General Invest Михаил Смирнов, продиктован в том числе беспокойствами о долгосрочной инфляции и росте госдолга США — в бондах от этого защититься сложно, тогда как акции такие риски хеджируют.

Инвестиционные предпочтения на рынке акций при этом остались почти без изменения. Участники рынка сохраняют интерес к вложениям в акции развивающихся стран. По данным опроса BofA, число управляющих, у которых вес таких активов превысил индикативный уровень, на 39% превысило число тех, у кого он был ниже. За последние пять лет показатель был выше в октябре 2025 года (46%) и в феврале 2023 года (42%). На втором месте по популярности остались акции европейских компаний. Впервые с начала года доминировали портфели с высокой долей американских акций. «Если рекордно высокий мультипликатор P/E может смущать инвесторов в США, то акции остального мира торгуются преимущественно с дисконтом, что и заставляет инвесторов все больше изучать возможности вне США»,— отмечает Михаил Смирнов.

Несмотря на то что российский рынок фактически отрезан взаимными ограничительными мерами от зарубежного капитала и в большей степени зависит от внутренних драйверов, механизмы реакции на глобальные настроения сохраняются. «Позитив в мировой экономике, как правило, сопровождается ростом цен на нефть и другие энергоносители, а также на металлы и удобрения, что оказывает прямой эффект на российских экспортеров»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко. По его мнению, ключевыми триггерами для российского рынка акций на горизонте ближайшего года остаются прогресс в мирных переговорах и дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России.

Виталий Гайдаев