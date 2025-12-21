В Чувашской Республике с 12 по 18 декабря было размещено закупок на общую сумму 3 млрд руб. Всего объявлено 331 закупка: 260 для государственных нужд и 71 для муниципальных. Об этом сообщает пресс-служба Регионального центра закупок республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии за неделю объявили закупок на 3 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии за неделю объявили закупок на 3 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самой крупной закупкой недели стал капремонт Гимназии № 1 в Чебоксарах. Начальная цена контракта составила 222,7 млн руб.

Самой эффективной закупкой признали тендер на услуги по приготовлению и выдаче горячего лечебного питания для пациентов Республиканской психиатрической больницы в Чебоксарах. Сумма экономии составила более 16 млн рублей, что на 34,5% ниже начальной цены.

Влас Северин