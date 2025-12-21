В Чувашии на капремонт 21 школы выделят более 3,1 млрд рублей

В Чувашии на капитальный ремонт 21 школы, включая интернаты, выделили более 3,1 млрд руб. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Большинство объектов находится в столице республики. Самые дорогостоящие работы планируется провести в чебоксарской гимназии № 1 (222,7 млн руб), СОШ № 60 (219 млн руб) и СОШ № 56 (207,6 млн руб). Также в список вошли школы № 55, 64, 20, 3, 37, 49, 35, 19, 36, гимназия № 46 и две школы для обучающихся с ОВЗ.

Также ремонт проведут в учреждениях районов республики: Кугесьской школе-интернате (144,5 млн руб), Приволжской ООШ в Мариинском Посаде (96,6 млн руб), Толиковской СОШ (85,2 млн руб), Верхнеачакской СОШ в Ядринском районе (85,1 млн руб), Кшаушской СОШ (80,3 млн руб) и Новомуратской СОШ в Комсомольском районе (72,3 млн руб).

Планируется, что в период с 2025 по 2027 год Чувашия получит из федерального бюджета 5,9 млрд руб на развитие школьного образования, но 1,3 млрд из общей суммы планируется направить только на завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном для школы олимпийского резерва № 9 по плаванию.

Влас Северин