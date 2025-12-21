Спрос на элитное жилье «съезжает» из центра

Спрос на квартиры в элитных новостройках в центре столицы снижается. Продажи в этом сегменте год к году сократились почти на 8%, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «НДВ супермаркет недвижимости». Оформлено было 759 сделок. Аналитики полагают, что тренд связан с нехваткой предложения и завышенными ценами. Спрос начал переключаться на объекты в менее престижных районах. Если год назад на элитные дома за пределами центра Москвы приходилось 39% сделок в сегменте, то в 2025-м — уже половина, подсчитали в компании Point Estate.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Из-за сложившейся ситуации девелоперам вскоре придется пойти навстречу покупателям, считает член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев: «В предыдущем 2024-м и начале 2025-го очень сильно выросли цены на элитное жилье. Уже начали появляться предложения со стоимостью квадратного метра более 3,5 млн руб. Собственно говоря, всячески этому способствовали девелоперы, застройщики, которые выставляли такой прайс на новостройки, и такие лоты покупали. Но стоимость выросла, а спрос пока не готов за этим подтянуться. Кроме того, то предложение, которое было в Москве по более щадящим ценам, выкуплено, и мы получили дефицит лотов, по сути, и одновременно с этим очень высокий прайс. И поэтому количество сделок сильно уменьшилось. Думаю, что застройщики обязательно отреагируют на эту ситуацию. На самом деле, есть традиция на элитное жилье давать большие скидки. И я думаю, что игроки рынка попытаются этот вопрос решить с помощью дисконтов. Полагаю, что номинально стоимость жилья снижаться уже не будет, но за счет скидок в самих сделках она скорректируется в меньшую сторону».

Из-за высоких цен на жилье в элитных комплексах активно раскупаются только те проекты, которые уже находятся на высокой стадии готовности. Так что текущие тенденции на столичном рынке дорогих квартир вряд ли быстро изменятся, отметила управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Стоимость некоторых объектов стала необъяснимой для покупателя и вызывает недоумение. Кроме того, есть понимание, что ты можешь купить квартиру, а другие лоты в здании будут продаваться еще пять-шесть лет. Никто жить в этом потенциальном ремонте, шуме, нераспроданном доме не готов, поэтому сделки придерживают. Покупки совершаются в случае срочной необходимости приобрести жилье, и, как правило, это касается максимально готовых проектов. Кроме того, люди оценивают, что будет дальше, как дом этот станет продаваться. Поэтому я не вижу, честно говоря, в ближайшей, краткосрочной перспективе какого-то роста.

Выстрелят только те проекты, которые сейчас показывают хорошую динамику».

По данным компании Intermark, сейчас цена жилья в самых дорогих новостройках Москвы составляет от 3 млн руб. до 4,5 млн руб. за кв. м.

Андрей Загорский