Президент Южной Кореи предложил восстановить каналы связи с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предложил восстановить каналы прямой связи с КНДР, чтобы возобновить диалог. Об этом он заявил на церемонии инаугурации 22-го Консультативного совета по мирному объединению.

Как сообщает агентство «Синьхуа», в качестве первоочередных целей Ли Чжэ Мён назвал предотвращение случайных военных столкновений, прекращение страданий, вызванных разделом полуострова, и обсуждение накопившихся вопросов.

Ли Чжэ Мён предложил начать межкорейские проекты сотрудничества в сфере климата и окружающей среды, а также в сфере управления стихийными бедствиями, безопасности, здравоохранения и медицины. Он подчеркнул, что его правительство продолжит усилия по прекращению состояния войны на Корейском полуострове, достижению его безъядерного статуса и установлению прочного мира.