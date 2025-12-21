В Кисловодске заработал чат-бот МФЦ

В Кисловодске начал функционировать чат-бот МФЦ, в котором жители города могут проверить статус своих обращений, предварительно записаться на прием, узнавать адреса и график работы многофункционального центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Взаимодействие с государственными услугами должно становиться все более доступным и удобным, поэтому уверен, что данный сервис будет востребован и поможет кисловодчанам эффективно решать свои вопросы»,— цитирует ведомство слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.

Отмечается, что новый сервис направлен на упрощение взаимодействия граждан с государственными учреждениями.

Наталья Белоштейн