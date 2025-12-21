Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Уральский поставщик материалов для наркоза включен в реестр недобросовестных

Екатеринбургская компания «Франшиза» внесена в реестр недобросовестных поставщиков после срыва сроков поставки материалов для наркозного оборудования в Ставрополь. Информация об этом опубликована пресс-службой краевого управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Городская клиническая больница №3 Ставрополя заключила договор с ООО «Франшиза» на поставку расходных материалов, необходимых для работы наркозных аппаратов. Однако поставщик не выполнил свои обязательства в установленный срок, что привело к дефициту компонентов в медицинском учреждении.

Несвоевременная поставка создала сложности в работе врачей и оказании медицинской помощи пациентам. «По итогам рассмотрения обращения общество в 80 раз включено в реестр недобросовестных поставщиков»,— говорится в сообщении региональной ФАС.

