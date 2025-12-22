Настроения МСП вошли в предновогодний сезон

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI (измеряется банком ПСБ, «Опорой России» и аналитическим центром НАФИ) в ноябре вырос до 54,3 пункта с 52,6 пункта в октябре, вернувшись к среднему показателю осени 2024 года. Значения выше отметки 50 пунктов означают расширение активности, ниже — ее сжатие. Основную поддержку МСП оказывает высокий сезон, а также продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики Банка России, отмечает старший вице-президент, замглавы блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Кирилл Тихонов.

Компонента продаж, оставаясь в зоне спада, достигла в ноябре максимума с осени 2024 года: показатель вырос до 48,4 пункта после 45,3 в октябре. Аналитики фиксируют улучшение как фактических продаж, так и ожиданий предпринимателей. В частности, рост сбыта в ноябре прогнозировали 31% МСП — это полугодовой максимум.

На фоне улучшения ситуации со сбытом годового максимума достигла и компонента инвестиций: 59 пунктов в ноябре после 56,6 пункта месяцем ранее. О фактическом расширении вложений заявили 29% МСП (на 3 процентных пункта (п. п.) больше, чем в октябре), о сокращении — 11% (на 4 п. п. меньше). Несколько улучшились и ожидания бизнесом будущих капвложений: доля респондентов, которые планируют их сокращать, снизилась на 3п. п., до 11%.

Кредитная компонента в ноябре незначительно снизилась (до 59,3 пункта с 61), при этом показатель продолжает находиться на годовых пиках, что объясняется снижением ключевой ставки. Среди подавших заявку на кредит одобрение получила максимальная за год доля — 69% МСП.

Впервые с июля в зоне роста оказалась кадровая компонента — оценка выросла до 51,1 пункта с 48,1 пункта в октябре. Драйвером роста стали ожидания бизнеса: доля тех, кто планирует сократить персонал, снизилась на 7 процентных пунктов, до 13%. Расширять штат планирует каждый пятый предприниматель.

Напомним, прошлый опрос проводился на фоне обсуждения властями и бизнесом налоговых изменений, и первой реакцией компаний был пересмотр кадровых планов (см. “Ъ” от 21 ноября). В ноябрьских показателях, по всей видимости, отразилось исключение как минимум части эмоциональных оценок. Вместе с тем именно повышение фискальной нагрузки выглядит одним из основных ограничений для устойчивого восстановления предпринимательской активности МСП в начале следующего года.

Кристина Боровикова