Деловой климат в октябре потеплел

Деловая активность малого и среднего бизнеса в октябре продемонстрировала восстановление: измеряющий ее индекс RSBI вырос до 52,6 пункта с 49,6 пункта в сентябре. На фоне улучшения ситуации со сбытом продукции до максимума последних шести месяцев выросла входящая в индекс компонента продаж. Ее оживление вместе со снижением ключевой ставки ЦБ обернулись ростом спроса бизнеса на заемное финансирование. При этом напряженной выглядит ситуация с кадрами: о планах сократить штат заявила максимальная за пять лет доля опрошенных небольших компаний — 20%.

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI (измеряется банком ПСБ, «Опорой России» и аналитическим центром НАФИ) в октябре вырос до 52,6 пункта с 49,6 пункта в сентябре. Поясним, значения выше отметки 50 пунктов означают рост активности, ниже — ее спад.

Важный контекст октябрьского опроса — обсуждение властями и бизнесом налоговых изменений. В сентябре они были внесены в Госдуму в весьма жестком варианте расширения числа плательщиков НДС за счет части малого бизнеса и IT-компаний. Однако в октябре (см. “Ъ” за 22 октября) власти пообещали смягчить поправки, которые в итоге и были приняты Госдумой в более «щадящем» виде.

Уступки властей могли несколько улучшить деловые настроения предпринимателей. Впрочем, как следует из опроса, будущий рост фискальной нагрузки ожидаемо все равно тревожит бизнес.

Октябрьский RSBI фиксирует заметный рост входящей в индекс компоненты продаж — оставаясь в отрицательной зоне, этот показатель увеличился до максимальных за полгода 45,3 пункта после 41 пункта в сентябре. Среди причин — улучшение фактической ситуации со сбытом продукции. О его росте заявили 25% МСП (на 12 п. п. больше, чем месяцем ранее), о спаде — 36% (на 7 п. п. меньше, и это минимум с декабря прошлого года).

«Некоторый рост продаж в середине осени обусловлен высоким сезоном и отчасти объясняется повышением потребительской активности, вызванной ожиданиями влияния налоговой реформы на цены на товары и услуги»,— отмечает старший вице-президент, заместитель руководителя блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Кирилл Тихонов. По его оценке, в ближайшие месяцы на фоне подготовки россиян к Новому году ситуация может оставаться относительно комфортной, однако уже в начале 2026-го сектор МСП, вероятно, столкнется с сокращением продаж из-за адаптации к последствиям налоговых изменений.

На фоне оживления сбыта увеличился в октябре и спрос на финансирование. Компонента кредитов составила 61 пункт после 56,7 пункта в сентябре.

Рост показателя объясняется также продолжающимся смягчением денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. Напомним, в сентябре ключевая ставка была снижена на 100 базисных пунктов, в октябре — еще на 50 пунктов и сейчас составляет 16,5% годовых. Смягчение ДКП сказалось и на компоненте инвестиций: после пяти месяцев снижения соответствующий показатель в прошлом месяце вырос до 56,6 пункта, в сентябре — до 52,8 пункта.

Компонента кадров между тем обновила в октябре минимум с октября 2022 года: 48,1 пункта после 49,6 пункта в сентябре 2025-го. На фоне перегретого рынка труда возможности бизнеса по найму сейчас весьма ограничены, отмечают авторы исследования: в октябре штат сокращали 25% МСП, расширяли — 16%. Заметно ухудшилась не только фактическая ситуация, но и ожидания: 20% компаний (на 12 п. п. больше, чем в сентябре) заявили о планах сократить штат в дальнейшем — и это максимум за последние пять лет.

Кристина Боровикова