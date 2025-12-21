Кремль поздравит Трампа с Рождеством и Новым годом
Россия направит президенту США Дональду Трампу поздравления с Рождеством и Новым годом. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Помощник президента России Юрий Ушаков (в центре)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы, как вежливые люди, направим поздравления господину Трампу»,— сказал Юрий Ушаков журналистам (цитата по ТАСС).
19 декабря госсекретарь США Марко Рубио поздравил главу МИД России Сергея Лаврова с предстоящим Рождеством.