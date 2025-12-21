Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кремль поздравит Трампа с Рождеством и Новым годом

Россия направит президенту США Дональду Трампу поздравления с Рождеством и Новым годом. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Помощник президента России Юрий Ушаков (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы, как вежливые люди, направим поздравления господину Трампу»,— сказал Юрий Ушаков журналистам (цитата по ТАСС).

19 декабря госсекретарь США Марко Рубио поздравил главу МИД России Сергея Лаврова с предстоящим Рождеством.

