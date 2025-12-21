Кремль поздравит Трампа с Рождеством и Новым годом

Россия направит президенту США Дональду Трампу поздравления с Рождеством и Новым годом. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Помощник президента России Юрий Ушаков (в центре)

«Мы, как вежливые люди, направим поздравления господину Трампу»,— сказал Юрий Ушаков журналистам (цитата по ТАСС).

19 декабря госсекретарь США Марко Рубио поздравил главу МИД России Сергея Лаврова с предстоящим Рождеством.