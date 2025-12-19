Рубио поздравил Лаврова с Рождеством

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Рождеством.

«Если он смотрит — с Рождеством, Сергей!»,— сказал господин Рубио во время пресс-конференции (трансляция идет на YouTube-канале Госдепартамента США).

Во время пресс-конференции Марко Рубио также заявил о том, что в вопросе российско-украинского конфликта удалось достичь прогресса. Однако, сказал он, самые сложные вопросы «всегда возникают в последнюю очередь», и в этом вопросе «еще есть куда идти».

США пытаются выяснить, какие условия приемлемы для Украины и России, и посмотреть, удастся ли подтолкнуть стороны к соглашению, сообщил госсекретарь. Но в конечном итоге решение об урегулировании конфликта будут принимать сами Россия и Украина, сказал он.