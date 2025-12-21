ТО для владельцев легковых машин в Самарской области подорожает почти на 10%

Техосмотр (ТО) легковых авто с 1 января 2026 года подорожает в Самарской области на 9,5%. В новом году его стоимость вырастет с 1097 руб. до 1201 руб.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тарифы установили больше половины регионов в соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Самым дорогим ТО будет на Чукотке (5,4 тыс. руб.) и в Санкт-Петербурге (2 тыс. руб.).

Подробнее — в материале «Ъ» «Техосмотру набивают цену».

Андрей Сазонов