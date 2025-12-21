В Пятигорске на Новый год и Рождество ограничат движение транспорта

В Пятигорске во время новогодних и рождественских праздников будет ограничено движение транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Дмитрий Ворошилов.

Фото: Telegram-канал главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова

22, 24-27 декабря с 08:00 до 19:00 будут действовать ограничения по ул. Красноармейской, от бульвара Гагарина до ул. Карла Маркса, а также по пр. Кирова, от дома №1 до ул. Карла Маркса.

30, 31 декабря и 7 января с 08:00 до 22:00 будет закрыто движение по ул. Козлова, на участке от пересечения с пр. Калинина до пересечения с ул. Дзержинского.

Кроме того, на основании рекомендации городской антитеррористической комиссии, с 31 декабря по 11 января перекроют движение по пр. Кирова, от ул. Малыгина до ул. Дзержинского.

Наталья Белоштейн