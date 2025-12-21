Пробки задержали движение автобусов на юге Петербурга, в центре перекрыли улицы

Днем 21 декабря на юге Санкт-Петербурга из-за транспортных заторов время в пути общественного транспорта увеличилось как минимум на полчаса, сообщило ГКУ «Организатор перевозок». Движение по многим улицам в центре города, в том числе по Невскому проспекту, ограничено, следует из данных «Яндекс Карт».

Из-за пробок на Дачном проспекте, бульваре Новаторов и проспекте Ветеранов с опозданием следуют автобусы №№ 52, 68, 68А, 81, 82Э, 88, 89, 103, 130, 145, 145Э, 145Б, 160, 162, 195, 203, 241, 242, 246, 256, 265, 284, 297, 329, 343Э, 345, а также троллейбусы №№ 20, 29, 37, 44, 46.

На Предпортовой улице задержки от 30 минут зафиксированы у автобусов №№ 3, 11, 62 и 241. На Таллинском шоссе — у автобусов №№ 20, 81, 145, 145Э, 145Б, 147, 165, 245, 345, 481, 482, 482В, 484 и 487. В ГКУ попросили пассажиров и водителей учитывать увеличение времени в пути и заранее планировать маршрут.

Кроме того, «Организатор перевозок» сообщил о временном изменении трассы автобуса № 2 из-за городских мероприятий на Конногвардейском бульваре и Адмиралтейском проспекте. В прямом направлении автобус следует по действующей трассе до улицы Якубовича, далее — Исаакиевская площадь, Большая Морская улица, Невский проспект, Малая Морская улица; в обратном направлении — Малая Морская улица, Исаакиевская площадь, Конногвардейский бульвар (четная сторона), далее по действующей трассе.

Ограничения, которые могли способствовать появлению заторов, связаны с проходящем в Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) с участием президента РФ Владимира Путина. На 22 декабря в Петербурге назначена традиционная неформальная встреча лидеров государств СНГ.

Артемий Чулков