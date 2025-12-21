Титаническое поражение

Джейк Пол, американский ютубер, которого выделили среди коллег по ремеслу внезапное увлечение профессиональным боксом и талант извлекать из своего увлечения огромные доходы, наконец впервые проиграл нокаутом. В него Пола отправил знаменитый британский супертяжеловес Энтони Джошуа. Правда, удар, которым он сломал челюсть блогеру, как выяснилось, не лишил того желания продолжать боксерскую карьеру и даже гнаться за чемпионским титулом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бой Джейка Пола с Энтони Джошуа

Фото: Marco Bello / Reuters Бой Джейка Пола с Энтони Джошуа

Фото: Marco Bello / Reuters

Субботним вечером 20 декабря многим спортивным медиаресурсам, включая такие уважаемые, как ESPN, пришлось перепечатывать пост, написанный в больнице Университета Майами блогером Джейком Полом. Ну а что поделаешь, если аудитория волнуется, как у него дела, как операция на челюсти? Операция, как выяснилось, прошла гладко.

Сломанную челюсть скрепили двумя титановыми пластинами, несколько зубов удалили. Теперь неделю предстоит питаться исключительно жидкой пищей и избегать вербального общения.

Но в целом настроение у пациента бодрое.

В крепкие руки хирургов Пол угодил прямо с арены Kaseya Center, которая увидела 14-й боксерский бой популярного ютубера с десятками миллионов подписчиков на разных платформах, успевшего превратиться и в феномен в спортивной отрасли. А своим безусловным достижением он мог считать уже тот факт, что известные комментаторы и обозреватели рассказывают о поединке, венчавшем программу шоу в Майами, почти на полном серьезе. Не забывая, конечно, добавить, что это «спортивный entertainment», в котором процесс и антураж не менее важны, чем результат, но все же с минимумом сарказма и ехидных улыбок. Бой как бой. Хотя один из оппонентов — это двухметровый атлет с богатейшим послужным списком, который не так давно, до появления Александра Усика, был королем супертяжелой категории, а сейчас, проиграв чуть больше года назад Даниэлю Дюбуа, возвращается в драку за престижные трофеи, отчаянно нуждаясь в позитивных эмоциях, а другой — мужчина, по сути, вполне обычных габаритов, увлекшийся боксом пять лет назад.

Победы Пола над вплотную приблизившимся к 60-летию Майком Тайсоном, над давно по уши увязшим в криминальных историях Хулио Сесаром Чавесом-младшим, какой бы сомнительной ни была их ценность, сделали свое дело.

И среди зрителей, собравшихся на трибунах, кажется, было немало тех, кому, веря в сенсацию, хотелось ютубера поддержать, подбодрить.

Но на сей раз обошлось без сенсации. Все успехи Джейка Пола в этом бою свелись к паре по крайней мере более или менее внятных попаданий, которые не представляли никакой опасности для здоровья Энтони Джошуа, а также к клинчам, ставшим для американца в какой-то момент чуть ли не основным тактическим оружием, но выходившим довольно нелепыми: пытался обнять могучего противника, но под его весом стекал на пол, присаживаясь на колени, словно перебравший на природе мужик, прильнувший от избытка чувств к крепкому стволу родной березки.

Зато за первые четыре раунда он пропустил всего-то 17 ударов.

Тут, впрочем, появлялись саркастические ухмылки. От ощущения, что Джошуа, будто держа в голове, что ранний финиш — скверный сценарий для развлекательного жанра, сам себя сдерживал, некуда было деться. Зато когда в пятом раунде перестал сдерживать, пошли удары и нокдауны — один, второй… А завершился поединок в шестом, когда запертый в углу и уже, видимо, мало что понимающий Пол пропустил короткий правый в голову. Так состоялся первый проигрыш нокаутом в карьере Джейка Пола. Поражение-то у него уже было — от Томми Фьюри в 2023 году, но в равном бою, раздельным решением.

А дальше Пол отправился в больницу, видимо с удовольствием читая, что пишут о его бое профильные издания. А пишут, например, что блогер, может, и не совершил ничего невероятного, но, допустим, Франсиса Нганну, здоровенного детину, чемпиона UFC, основного в смешанных единоборствах промоушена, в супертяжелом весе, панчера от бога, Энтони Джошуа не так давно уничтожил во втором раунде, а до Нганну меньше шести против него продержался хороший шведский боксер Отто Валлин. И сам Джошуа, подтверждающий, что после американца у него на повестке поединок со знаменитым соотечественником Тайсоном Фьюри, о нем вроде бы отзывается неплохо. И про призовой фонд матча в Майами, разумеется, никто не забывает, указывая, что он, возможно, составил около $250 млн. Может ли соперничество двух британцев без примеси «развлекательности» нынче, после того как оба дважды уступили новому королю категории Александру Усику, собрать хотя бы половину такой суммы? Вряд ли же.

А ESPN параллельно с новостями медицины, касающимися Джейка Пола, сочинял глубокую аналитику, посвященную его будущему. И приходил к выводу, что оно непростое. А все дело в том, что планку, согласившись сразиться с великаном Энтони Джошуа, когда из-за проблем с правоохранительными органами с дистанции сошел легковес Джервонта Дэвис, Пол задрал чересчур высоко.

После такого выступления прежний формат — драки с ветеранами смешанных единоборств без боксерских заслуг или с пожилыми легендами бокса — уже не прокатит: скучно.

Нужны амбициозные цели. Так что, если хочет оставаться таким же востребованным, надо выполнять данное сразу после окончания поединка против Джошуа обещание и гнаться за титулом в «своей», «по размеру» категории — первом тяжелом весе (до 90,7 кг). А в ней чемпионы — крепкие и заслуженные ребята: Джей Опетайя, Хильберто Рамирес, Ноэль Микаэлян. Удар у каждого будь здоров.

Алексей Доспехов