WSJ: крушение космического корабля SpaceX поставило под угрозу пассажирские самолеты

Взрыв космического корабля Starship компании SpaceX 16 января представлял гораздо большую опасность для пролетавших рядом самолетов, чем было известно до сих пор. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Из этих документов следует, что в тот день трем самолетам пришлось из-за нехватки топлива пролететь над зоной, которая была объявлена бесполетной из-за запуска и дальнейшего взрыва Starship. На борту двух пассажирских самолетов авиакомпаний JetBlue и Iberia Airlines, а также бизнес-джета находилось в общей сложности около 450 человек. В документах также говорится, что горящие обломки разлетались в течение 50 минут после взрыва, а их попадание в самолет привело бы к катастрофе. Также сообщается, что SpaceX уведомила FAA о взрыве лишь через 15 минут после него, так что регулятор раньше узнал об этом от пилотов.

По данным WSJ, после взрыва FAA начало проверку рисков, связанных с обломками ракет в подобных инцидентах, однако в августе внезапно приостановило эту проверку. В самом регуляторе это объяснили тем, что большинство мер безопасности для подобных ситуаций уже было выработано и внедрено. В марте Starship снова взорвался во время запуска, однако в последующие месяцы SpaceX провела несколько успешных запусков. В SpaceX отказались комментировать информацию WSJ.

Яна Рождественская