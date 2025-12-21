«Ростагрокомплекс» через суд пытается вернуть бренд «Б. Ю. Александров»

Крупный производитель молочной продукции «Ростагрокомплекс» инициировал новое судебное разбирательство с наследниками сооснователя компании Бориса Александрова, пытаясь вернуть права на выпуск глазированных сырков «Б. Ю. Александров». Иск о понуждении к заключению договора подан в Арбитражный суд Москвы в конце октября, следует из картотеки дел. Ответчиками указаны дети предпринимателя Константин, Наталья и Екатерина Александровы, а также его бывшая супруга Ольга Александрова. В компании “Ъ” комментариев не предоставили, связаться с наследниками не удалось.

Как следует из материалов суда, предметом спора стал товарный знак «Б. Ю. Александров». Суд запросил у истца доказательства того, что «Ростагрокомплекс» является наследником исключительных прав на бренд, а также рассматривал вопрос о привлечении нотариуса, ведшего наследственное дело. Продукция под маркой «Б. Ю. Александров» не производится более трех лет.

Бренд существует с 1999 года и был создан Борисом Александровым, умершим в ноябре 2020 года. Незадолго до смерти он передал дочери Екатерине несколько торговых марок, включая «Б. Ю. Александров». После этого «Ростагрокомплекс» использовал бренд по лицензии, выплачивая 10% от выручки. В 2022 году госпожа Александрова отозвала права, после чего выпуск сырков был прекращен, а компания провела ребрендинг линейки в «А. Ростагрокомплекс».

Юристы отмечают, что ключевой вопрос спора — кто вправе распоряжаться брендом после смерти владельца. Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев считает, что компания может стремиться «нейтрализовать потенциального конкурента»: марка «Б. Ю. Александров» сохраняет высокую узнаваемость и может быть быстро выведена на рынок другим производителем.

