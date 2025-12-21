Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новосибирская «Рич Фэмили» проиграла суд по делу об использовании бренда «ГАЗ»

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по делу об использовании новосибирским ритейлером «Рич Фэмили» в игрушках брендов «Газель» и «ГАЗ». Истцом выступил владелец исключительных прав на эти товарные знаки — автомобильный завод «НАЗ» из Нижнего Новгорода. Дело рассматривалось в порядке упрощенного производства.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно материалам арбитражного дела, представители «НАЗ» увидели на маркетплейсе Ozon объявления «Рич Фэмили» о продаже металлических игрушечных моделей автомобилей «Газель» с соответствующими логотипами — всего восемь наименований товаров. И потребовали компенсацию за использование своего бренда. ООО «Рич Фэмили» добровольно выплатило 50 тыс. руб., но истца эта сумма не удовлетворила.

Суд постановил взыскать с «Рич Фэмили» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 140 тыс. руб., а также госпошлину по иску в размере 12 тыс. руб. «По мнению суда, размер компенсации 140 тыс. руб. соответствует требованиям справедливости и равенства сторон, соблюдению баланса их прав и законных интересов»,— говорится в решении Фемиды.

Согласно информации на сайте «Рич Фэмили», компания работает на рынке с 2012 года. Головной офис расположен в Новосибирске. Единственный учредитель — Валерий Ткачук. Бизнес включает сеть семейных гипермаркетов, состоящую из 33 магазинов в России и трех в Казахстане, а также интернет-магазин. В 2024 году выручка компании составила 26,2 млрд руб., чистая прибыль — 4 млрд руб.

Михаил Кичанов

