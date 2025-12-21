Франция рассмотрит возможность переговоров Путина и Макрона

В ближайшие дни Елисейский дворец рассмотрит возможность проведения переговоров между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на администрацию французского президента.

«То, что в Кремле публично одобряют такой шаг, — это хорошо. В ближайшие дни мы определимся с оптимальным способом проведения переговоров»,— сообщили в Елисейском дворце. Там заявили, что приветствуют готовность Кремля к диалогу.

19 декабря господин Макрон заявил, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с Владимиром Путиным. Президент Франции сообщил, что европейцам надо найти способ для этого в ближайшие недели. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов вести диалог с Эмманюэлем Макроном.