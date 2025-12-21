Победителями «Битвы городов» стали дзюдоисты из Щелкова

Дзюдоисты из Щелкова выиграли суперфинал «Битвы городов», разгромив в решающем поединке соперников из Нальчика — 13:3. Третье место досталось сборной Назрани, которая в матче за бронзу оказалась сильнее команды Санкт-Петербурга — 13:9. Соревнования прошли на федеральной территории «Сириус».

«Битва Городов» — проект Федерации дзюдо России (ФДР) и благотворительной программы ДоброFON. В турнире выступали юноши до 18 лет, которые являются победителями и призерами крупнейших национальных и международных стартов — первенств России, Европы и мира.

За право выступать в Суперфинале команды боролись в отборочных матчевых встречах, которые проходили в прошлые месяцы в крупных городах России. Всего до главной стадии состязания добрались 24 российских и 8 зарубежных клубов. Это представители Гаваны (Куба), Красноярска, Казани, Калининграда, Пуатье (Франция), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Ченджу (Южная Корея), Нальчика, Липецка, Челябинска, Бразилиа (Бразилия), Москвы, Волжского, Коврова, Улан-Батора (Монголия), Краснодара, Выборга, Ставрополя, Любляны (Словения), Перми, Улан-Удэ, Симферополя, Афин (Греция), Североуральска, Назрани, Читы, Майами (США), Щёлково, Иркутска и Оренбурга.

Общий призовой фонд растянувшегося на две недели турнира (он проходил с 6 по 19 декабря) составил 216 миллионов рублей — это рекорд для отечественного дзюдо. В релизе отмечается, что «финансовые поощрения получили абсолютно все участники суперфинала «Битвы городов» в Сириусе», при этом «часть из этих средств будет направлена в региональные федерации для развития дзюдо на местах».

Напомним, что согласно правилам турнира «Битва городов», каждое противостояние продолжалось до 13 побед в личных встречах. Между тем организаторы отказались от так называемого принципа golden score. Он предписывает, что при равенстве по итогам основного времени должно назначаться дополнительное, которое длится до первой оценки или наказания. В «Битве городов» же в случае равенства оценок между двумя участниками объявляется ничья, и каждая команда получает по одному баллу.

«На чемпионатах Европы и мира, Олимпийских играх дзюдо также представлено в командном формате, и мы хотели в очередной раз подчеркнуть, что наш вид спорта – не только личный. Рады, что наша задумка оказалась успешной и востребованной. Мы изменили некоторые традиционные правила проведения соревнований, и это позволило создать новый продукт. Он сохранил дух классических соревнований, но при этом отличается: и по количеству схваток, и по зрелищности», – отметил глава ФДР Сергей Соловейчик.

Глава федерации также выразил надежду на то, что многие из участников «Битвы городов» «решат остаться в спорте и будут завоевывать медали на международной арене». «Тем более тренеры национальной сборной приходили посмотреть на парней и отмечали тех, кто может пополнить ряды национальной команды в будущем», — добавил он.

В церемонии награждения юношей приняли участие двукратный чемпион мира Инал Тасоев, бравшие высшие награды мировых первенств по разу Тимур Арбузов и Матвей Каниковский, олимпийский чемпион Лондона (2012) Мансур Исаев, бронзовый призер Игр в Токио (прошли в 2021 году) Мадина Таймазова, а также главный тренер сборной России Виталий Макаров.

В программу развлечений для болельщиков вошли выступление воспитанниц академии художественной гимнастики «Небесная грация» и небольшой концерт хип-хоп-исполнителя Zvonkiy.

«На протяжении нескольких месяцев мы наблюдали захватывающие поединки на отборочных этапах в крупных городах России, а Суперфинал в Сириусе стал достойной кульминацией всего пройденного пути. Юные спортсмены показали высокий уровень подготовки и, уверены, доставили огромное удовольствие зрителям», — поздравил всех с завершением первого турнира «Битва городов» управляющий акционер букмекерской компании FONBET Валентин Голованов.

Арнольд Кабанов