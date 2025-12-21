Жители Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе интернета

Жители Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе мобильного интернета, следует из данных платформы Downdetector.

Количество жалоб стало увеличиваться около 11:00 мск, следует из данных сервиса. Читательница «Фонтанки» заявила онлайн-изданию, что в центре Санкт-Петербурга мобильный интернет не работает совсем.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором в том числе примут участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Завтра в городе пройдет ежегодная неформальная встреча глав-стран участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).