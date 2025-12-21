Сисси большая и маленькая

21 декабря 1955 года состоялась мировая премьера фильма «Сисси» режиссера Эрнста Маришки — первого из трилогии об австрийской императрице Елизавете. Этот байопик не пополнил список шедевров мирового кино и вошел в его историю главным образом тем, что благодаря ему зажглась звезда сыгравшей главную роль семнадцатилетней Роми Шнайдер.

С дистанции в семь десятилетий на эту картину, которую эстеты презирали как «мещанскую», можно посмотреть другими глазами. Мне удалось это сделать, когда я впервые попал в Вену — город мощной архитектуры, сногсшибательных музеев и агрессивного туризма с его многомиллионной армией. С габсбургским фарфоровым китчем конкурирует китч современный, тоже, впрочем, эксплуатирующий культовых персонажей прошлых веков. Облик Моцарта тиражирован на коробках шоколадных конфет, орнаменты Климта украшают чуть ли не унитазы. Ну а Сисси — Елизавета Баварская — множится в бесчисленных статуэтках и прочих сувенирах, причем часто в ней проще опознать черты не исторического прототипа, а юной Роми Шнайдер.

Кинотрилогия про Сисси немало способствовала распространению этого культа, и в ней же получила боевое крещение Роми. Хоть она и возненавидела эту роль, слишком крепко приклеившуюся к ее имиджу, но сыграла совсем даже неплохо. Впрочем, не только обаяние и талант исполнительницы обеспечили этим фильмам зрительскую любовь.

Середина 1950-х — лучшее в истории кинематографа время для масштабных постановок о мифологическом прекрасном прошлом.

Развившаяся кинотехника, цветные пленочные технологии уже открыли невиданные доселе возможности, а исторические объекты, еще не отданные на откуп массовому туризму, были доступны для съемок в полном объеме. Даже ослабевшая после войны и в общем-то провинциальная австрийская киноиндустрия могла себе кое-что позволить. Больше всего впечатляет финал трилогии — сцена въезда императорской четы в Венецию по Большому каналу на украшенном золотом судне, которое прибывает прямо на площадь Сан-Марко. Сегодня снять нечто подобное было бы невыполнимой задачей даже с голливудскими бюджетами, а венецианские и прочие подобные красоты режиссеры наших дней воспроизводят в «цифре».

Примерно в то же время, чуть раньше, великий итальянский режиссер Лукино Висконти снимал Венецию в «Чувстве». Этот фильм начинался сценой в театре «Ла Фениче», где во время представления «Трубадура» Верди гарибальдийцы устраивали патриотическую манифестацию в пику оккупировавшим партер австрийским офицерам. А в фильме «Сисси: Трудные годы императрицы» (последней части трилогии Маришки) миланская знать бойкотирует спектакль в «Ла Скала», куда заявились Франц-Иосиф с супругой. И только дипломатический такт Елизаветы позволяет сгладить конфликт, вытекающий из неприятия итальянцами чужеземной власти; вскоре ей придет конец. Маришка, конечно, не Висконти, но сцена выглядит столь же аутентичной и — что удивительно — снята с симпатией к врагам Австро-Венгерской империи.

Минет десяток, а может, и больше лет со времен «Сисси», прежде чем Висконти скажет Роми, что хочет предложить хорошо ей знакомую роль.

Актриса искренне расхохоталась и спросила: «Это роль шлюхи?» Ведь она уже играла у него в театральном спектакле «Как жаль, что она шлюха». Но Висконти, говоря о «знакомой роли», имел в виду другую — Елизавету Баварскую. И Шнайдер тут же забыла весь связанный с ней негатив.

«Людвиг» стал первым и единственным большим кинопроектом, соединившим режиссера с одной из его любимых актрис. Ее участие стало сюрпризом для художника Пьеро Този, уже вовсю работавшим над костюмами для Сисси. Лишь незадолго до съемок выяснилось, что ее будет играть Роми (рост 162 см), а не Шарлотта Рэмплинг (169 см), чьи пропорции были куда ближе к реальной Елизавете Баварской. Но Този на то и был гением, чтобы справиться с этой задачей. В фильме Сисси выглядит статной амазонкой, а их конные выезды с Людвигом вошли в иконографию мирового кино. Концепция Висконти совсем иная, чем у Маришки, гораздо более мощная и глубокая. И сама актриса, пережившая к тому времени не один жизненный удар, оказалась внутренне готова наполнить знакомый образ новым содержанием.

Так Роми Шнайдер удалось в течение довольно короткой жизни дважды войти в ту же воду, но с разной температурой. Сыграть маленькую «баварскую куколку» Сисси и зрелую женщину с драматичной судьбой, которую вовсе не сделал счастливее императорский титул.

