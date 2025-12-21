Представитель Татарстана выиграл гонку на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Татарстан, стал победителем гонки классическим стилем на 20 км на четвертом этапе Кубка России, который проходит в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 50 минут 41,9 секунды, передает «Ъ-Удмуртия».
Второе место в гонке занял Илья Семиков из Коми, отставший от победителя на 17,2 секунды. Третьим финишировал Алексей Червоткин из Тюменской области с результатом 51 минута 16,2 секунды, уступив лидеру 34,3 секунды.
Ранее в женской гонке на 15 км классическим стилем победу одержала Евгения Крупицкая, представляющая Санкт-Петербург, показав время 43 минуты 44,5 секунды.
Соревнования в Ижевске начались 20 декабря и продлятся до 21 декабря. В первый день, 20 декабря, прошли спринты классическим стилем. Среди мужчин победил Александр Терентьев из Тюменской области (3 минуты 19,91 секунды), а Сергей Ардашев завоевал бронзовую медаль, отстав от лидера на 1,17 секунды. Среди женщин первой стала Наталья Крамаренко из Свердловской области (3 минуты 48,62 секунды).