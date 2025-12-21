Греция присоединилась к программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) по закупке странами Европы оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон.

С самого начала специальной военной операции Греция помогает Украине оружием и боеприпасами, заявил Юрий Пилипсон. По его словам, на присоединение Афин к PURL повлияли «старшие товарищи». Киев склоняет греческие власти к передаче ВСУ высокоэффективных систем ПВО российского и советского производства, стоящих на вооружении Вооруженных сил Греции, сказал представитель МИД РФ.

Механизм PURL запустили 14 июля президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он предполагает выкуп вооружения для Украины из американских запасов за счет европейских стран и Канады.