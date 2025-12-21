Саммиты ЕАЭС и СНГ в Петербурге могут ограничить движение на южном участке ЗСД

В период 21–22 декабря на южном участке Западного скоростного диаметра в Петербурге возможны кратковременные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в компании «Магистраль Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ограничения могут затронуть участок от КАД (юг) до набережной реки Екатерингофки в обоих направлениях. Водителей попросили заранее учитывать изменения при планировании маршрута и следить за информацией на табло переменной информации.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что 21 декабря президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 22 декабря в Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров государств СНГ.

Артемий Чулков