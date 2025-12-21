Делегация России высоко оценила результаты встречи шерп G20 в Вашингтоне

Российская делегация высоко оценивает результаты первой встречи шерп G20. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

Первая встреча представителей стран G20 после перехода председательства к США прошла 15-16 декабря в Вашингтоне. Саммит G20 в Майами запланирован на декабрь 2026 года. По словам Светланы Лукаш, США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина.

Госпожа Лукаш также сообщила, что на прошедшей встрече шерп G20 в Вашингтоне российская делегация говорила о замороженных активах РФ, однако сейчас этот вопрос не фигурирует в повестке сам по себе. По ее словам, российская сторона обращала внимание коллег на этот вопрос.