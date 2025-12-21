В Ставрополе под суд пойдет челябинский турагент за обман 29 человек

Промышленный районный суд Ставрополя рассмотрит уголовное дело в отношении турагента из Челябинска по обвинению в мошенничестве с путевками на 1 млн руб. (ч. 2 ст. 159 УК РФ). От действий обвиняемой пострадали 29 туристов из Ставропольского края, Москвы, Санкт Петербурга, Московской, Ростовской и Калужской областей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что 57-летняя фигурантка для привлечения большего числа клиентов организовала и провела несколько экскурсий по городам и регионам России. Обретя популярность, обвиняемая решила заработать на экскурсионных турах по Золотому кольцу России по сниженной стоимости при полной предоплате.

Получая деньги от путешественников, турагент тратила их на свои цели, не планируя экскурсий.

Фигурантка была задержана сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по Ставрополю. Во время допроса она признала свою вину.

На данный момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

Наталья Белоштейн