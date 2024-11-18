Чувашия получит 5,9 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию школ

В 2025–2027 годах Чувашская Республика получит из федерального бюджета 5,9 млрд руб. на модернизацию школьных образовательных систем, в том числе на капитальный ремонт школ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Олега Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия получит 5,9 млрд руб. из федерального бюджета на модернизацию школ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Чувашия получит 5,9 млрд руб. из федерального бюджета на модернизацию школ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из общей суммы, направляемой на модернизацию школ, 1,3 млрд руб. будет направлено на завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном для Спортивной школы олимпийского резерва №9 по плаванию, а 557,1 млн руб. — на создание современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей, включая покупку «умных» спортивных площадок и оборудование для спортобъектов.

На поддержку сельского хозяйства Чувашии на 2025–2027 годы предусмотрено 3,7 млрд руб., на модернизацию коммунальной инфраструктуры — 2,5 млрд руб., на проекты комплексного развития территорий — 2,1 млрд руб. и на создание современного и комфортного городского пространства — 1,1 млрд руб.

В 2025 году более 1,8 млрд руб. пойдет на модернизацию первичного звена здравоохранения, создание женских консультаций и оснащение перинатальных центров и роддомов медицинскими изделиями, а также на мероприятия по повышению рождаемости.

В течение трех лет на помощь гражданам в трудной жизненной ситуации, включая поддержку социальных контрактов, будет выделено 3,2 млрд руб. Эти средства уже учтены в проекте республиканского бюджета на следующий трехлетний период.

Всего в 2025 году доходы бюджета Чувашской Республики превысят 100 млрд руб., что стало возможным благодаря дополнительным трансфертам из федерального бюджета в размере 20,8 млрд руб.

Влас Северин